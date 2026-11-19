تقدم الدكتور أيمن عبد الدايم، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته التي أنصفت أعضاء هيئة التدريس، وأسهمت في إقرار الزيادة الأخيرة، بما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

كما وجه عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، الشكر للحكومة على دورها الفاعل في إقرار هذه الزيادة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة على طريق إصلاح منظومة أجور أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن رواتبهم تخضع للوائح وقوانين منظمة.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور أيمن عبد الدايم مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في بعض الحوافز والمكافآت التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس بنهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وكذلك مكافآت المناقشات العلمية وتصحيح الامتحانات.

خدمة المجتمع

وأشار إلى أن هذه المستحقات تمثل جانبًا مهمًا من منظومة دخل عضو هيئة التدريس، وأن إعادة النظر فيها وتطوير آليات صرفها وقيمتها من شأنه أن يسهم في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق المزيد من الاستقرار لهم، بما ينعكس إيجابيًا على أدائهم لرسالتهم التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.