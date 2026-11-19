عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع تشاي جيو جونج (Chaegyo Jeong) مساعد وزير النقل لشئون الطيران بجمهورية كوريا الجنوبية، وسونجبوم شين (Songbum Shin) القنصل العام والممثل الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والوفد المرافق لهما، وبحضور ريم عرابي المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، لبحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الفنية والتشغيلية والاستراتيجية.

وتناول الاجتماع التعاون في مجال تطوير وتشغيل المطارات، وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة في هذا المجال،، إلى جانب بحث سبل دعم وتعزيز الربط الجوي بين مصر وكوريا الجنوبية، بما يسهم في تنمية حركة النقل الجوي وتوسيع فرص التواصل والتبادل التجاري بين البلدين.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن السياسات والتوجهات المستقبلية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وأبرز القضايا المطروحة على أجندتها، فضلًا عن التشاور بشأن انتخابات مجلس المنظمة لعام 2028، في إطار الحرص على تنسيق المواقف وتوافق الرؤى إزاء الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على أهمية مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الكوري، والاستفادة من خبراته المتقدمة في تطوير المطارات وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يمثل ركيزة مهمة لدعم خطط التطوير بقطاع الطيران المدني، ورفع كفاءة التشغيل، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا، فضلًا عن استمرار التشاور بشأن القضايا المطروحة على أجندة «الإيكاو».

ومن جانبه، أعرب تشاي جيو جونج عن اهتمام الجانب الكوري بتوسيع التعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير مجالات العمل المشترك ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين.