كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مالك مخبز لقيامه ببيع عدد من أجولة الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالبحيرة تحصل عليها من خلال تجميع بطاقات تموينية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مالك المخبز (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة منذ 7 أشهر وتصرفه فى عدد (5 أجولة من الدقيق المدعم) بالبيع بالسوق السوداء تحصل عليها من تخفيض موازين الأرغفة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة ، ونفى تجميعة أية بطاقات تموينية وأقر بأن والده خلف نشر المنشور بأحد الحسابات لرغبته فى شراء المخبز ورفضه ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





