أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت؛ يمثل فرصة مهمة لإحداث نقلة في قطاع التشييد والبناء، خاصة في ظل الحاجة إلى ابتكار حلول تساعد على خفض تكاليف الإنشاءات، وتمنح الدولة والقطاع الخاص قدرة أكبر على تنفيذ المشروعات العمرانية والإسكانية.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ملف تكلفة البناء يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على التوسع في توفير الوحدات السكنية وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، موضحا أن البحث عن بدائل محلية ذات جودة عالية وتكلفة أقل يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والقدرة الاقتصادية للمواطنين.

خفض تكلفة الإنشاءات يفتح آفاقاً جديدة للإسكان

وأوضح عضو مجلس النواب أن تحقيق وفر يصل إلى نحو 30% من تكلفة الإنشاءات، وفقاً لما طرحه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، يمثل مؤشرا يستحق الدراسة والتطبيق في المشروعات المناسبة، لما يمكن أن يترتب عليه من تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري وإتاحة موارد إضافية لتنفيذ مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن تقليل تكلفة بعض مدخلات البناء قد ينعكس إيجابياً على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية، بما يدعم جهود الدولة في توفير وحدات تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، مع التأكيد على أن تحديد الأثر النهائي يتطلب دراسات اقتصادية وفنية لكل مشروع.

المنافسة الصناعية مفتاح تطوير سوق مواد البناء

وأضاف جابر أن دخول منتجات جديدة إلى سوق مواد البناء من شأنه تعزيز المنافسة بين المنتجين، وتشجيع الشركات المحلية على تطوير جودة منتجاتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، بدلاً من الاعتماد على أنماط التصنيع التقليدية فقط.

ولفت إلى أن امتلاك مصر قاعدة صناعية قادرة على إنتاج هذه البدائل يمثل فرصة لزيادة القيمة المضافة محليا، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الهندسية.

التوسع في الاستخدام يجب أن يسبقه تأهيل فني

وشدد النائب على أهمية وضع خريطة واضحة للمشروعات التي تصلح لاستخدام قضبان التسليح المركب، سواء بصورة منفردة أو من خلال دمجها مع حديد التسليح التقليدي، وفقاً لطبيعة المنشأة ومتطلباتها الإنشائية.

وأكد أن نجاح التجربة يتطلب تدريب المهندسين والاستشاريين والعمالة الفنية، وتوفير الأدلة الفنية اللازمة، والالتزام الكامل بالكود المصري للبناء ومعايير الجودة والسلامة، حتى يتحول هذا التوجه إلى ممارسة صناعية وإنشائية مستقرة.

التجارب الناجحة تمهد لتعميم التكنولوجيا الحديثة

ولفت أحمد جابر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من المشروعات التي استخدمت بالفعل هذه المنتجات، وتقييم نتائجها على أرض الواقع، تمهيداً للتوسع في التطبيقات التي تثبت جدواها الاقتصادية والإنشائية.

وأضاف أن مستقبل قطاع البناء لن يعتمد فقط على زيادة حجم المشروعات، وإنما على القدرة على تنفيذها بتكلفة أكثر كفاءة وجودة أعلى وعمر افتراضي أطول، وهو ما يجعل دعم الابتكار وتوطين تكنولوجيا مواد البناء ضرورة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.