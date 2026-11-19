انتُخب النائب عن ولاية كولورادو، جو نيجوس، بالإجماع لمنصب مساعد رئيس مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء وسيشغل نيجوس، وهو ديمقراطي يمثل الدائرة الانتخابية الثانية في كولورادو، منصبه الجديد في الدورة القادمة (الدورة 120) للكونجرس، التي تبدأ في يناير 2027.

ووفقاً لمكتبه، سيكون نيجوس أصغر عضو في القيادة العليا للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، والعضو الوحيد فيها الذي لا ينتمي إلى الولايات الساحلية، بحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

يُعد نيغوس - صاحب الأصول الإريترية - رابع أعلى مسؤول في المجلس، وبانتخابه مساعداً لرئيس مجلس النواب الأمريكي، يصبح المشرّع الأعلى منصباً من ولاية كولورادو في التاريخ الحديث.

وقال نيجوس في بيان له: "في أمريكا وحدها، يمكن لابن مهاجرين أفريقيين - نشأ في ’هايلاندز رانش‘ (Highlands Ranch) أن يصبح مساعداً لرئيس مجلس النواب الأمريكي، مضيفا "أنا ممتن للغاية لزملائي على انتخابي لهذا المنصب، وأتطلع إلى العمل الجوهري الذي ينتظرنا، والذي يجب أن ننجزه للقضاء على الفساد في واشنطن العاصمة، وتوسيع الفرص أمام كل فرد من سكان ولايتنا العظيمة، كولورادو".

من ناحية أخرى، فاز الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز بترشيح حزبه لمنصب رئيس مجلس النواب القادم، وذلك بحصوله على 251 صوتاً مقابل 11 صوتاً يوم الأربعاء، مما يمهد الطريق لانتخابه رسمياً عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس في يناير.

وكان نيجوس قد أُعيد انتخابه لفترة خامسة في مجلس النواب الأمريكي خلال يوم الانتخابات؛ علماً بأنه فاز بمقعده لأول مرة في عام 2018.