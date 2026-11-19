أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إجراء فحص السونار، وما إذا كان يتسبب في نقض الوضوء، موضحًا أن إجراء السونار لا ينقض الوضوء سواء قامت به طبيبة أو طبيب.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال تصريح له، أن إجراء فحص السونار لا يؤثر على صحة الوضوء، بصرف النظر عما إذا كان الطبيب الذي يجري الفحص رجلًا أو امرأة.

فحص السونار

وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي في البداية اللجوء إلى طبيبة لإجراء الفحص، فإذا توافرت طبيبة للقيام به؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يتيسر وجود طبيبة؛ فيجوز اللجوء إلى طبيب لإجراء السونار.

وأكد أن إجراء السونار في الحالتين لا يترتب عليه نقض الوضوء، سواء قامت به طبيبة أو طبيب.