شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة والوفد المرافق له، فى الفعالية التي نظمتها السفارة الأيرلندية بالقاهرة بشارع الفن بوسط المدينة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على حصول الأديب الأيرلندي جورج برنارد شو على جائزة نوبل في الأدب والتى تضمنت عرض مجموعة من اللوحات التي تسلط الضوء على جوانب من حياة الكاتب الشهير.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفيرة نهى الجبالى نائب مساعد وزير الخارجية للبحث العلمي والجامعات، ممثلة لوزارة الخارجية، ود. نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من قيادات المحافظة، والسفارة الأيرلندية.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن شارع الفن بوسط المدينة أصبح يمثل منصة مهمة للتبادل الثقافي بين الدول، من خلال استضافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، وتسهم في تعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات، وإبراز ما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تأتى فى إطار التنسيق بين وزارة الخارجية، ومحافظة القاهرة لتنشيط الحركة الثقافية والفنية بوسط المدينة، وإعادة إحياء دورها كملتقى للفنون والثقافات المختلفة، بما يعزز مكانة العاصمة كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

ومن جانبه ثمن إيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة العلاقات الودية بين مصر وايرلندا، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية المصرية، ومحافظة القاهرة على استضافة هذه الفاعلية، مشيرًا إلى أنه سيجرى التنسيق من أجل مشاركة فرق لعرض الفنون الشعبية الأيرلندية بشارع الفن خلال مارس القادم.