قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على إكس إن اتهامات الولايات ⁠المتحدة لطهران بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية تهدف إلى بث الخوف وتبرير العمل العسكري.

التوترات بين واشنطن وطهران



وأضاف بقائي قائلا السؤال هو: هل ‌استوعب ⁠العالم دروس كارثة حرب العراق عام 2003، أم أننا على وشك ⁠السماح لهم بتضليل الرأي العام على ⁠نطاق واسع مرة أخرى؟.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث خيارات تتعلق بالغازات والأسلحة البيولوجية، في ظل تقارير عن تهديد محتمل باستخدام قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، أن هناك مؤشرات على بحث إيران استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، بعدما جرى استبعادها من المسار النووي، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية أكثر صعوبة، وأن طهران تبحث خيارات أخرى