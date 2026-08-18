نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق: روسيا ملتزمة بالجداول الزمنية لتنفيذ محطة الضبعة

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن الموقع الذي نشر معلومات عن محطة الضبعة النووية معروف باتجاهاته التحليلية المنحازة للغرب أمريكا وإسرائيل.



وتابع خلال مداخلة في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا تسيطر على السوق العالمي في المحطات النووية، ويريدون منك التعامل مع الغرب في الطاقة النووية بدلا من روسيا التي تنفذ المحطة في الضبعة بأعلى درجات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن روسيا ملتزمة بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة، وهذا يدلل عليه توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مفاعلين جديدين مع روسيا.

وأردف أن هناك 4 عيون تراقب محطة الضبعة النووية، هيئة الرقابة النووية، هيئة المحطات النووية، مكتب استشاري عالمي، وفريق جودة ورقابة من شركة روساتوم.

وشدد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، على أنه يجب تأمين مصادر الطاقة حتى لا تكون تحت رحمة دولة واحدة تضغط عليك سياسيًا، موضحا أن التوجه الآن نحو الطاقة الشمسية والكهروضوئية.