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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العلمين الجديدة تستضيف القمة الرباعية بعد عامين.. ومصر تقدم نموذجًا للتنمية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مدينة العلمين الجديدة استضافت القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة بصورة دورية واستضافة الاجتماع المقبل بعد عامين.

مشروعات تنموية وعمرانية

وأوضح أحمد موسى أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا واضحًا لما تشهده مصر من مشروعات تنموية وعمرانية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن استضافة القادة الأفارقة للقمة في المدينة تعكس حجم التطور الذي شهدته المنطقة.

وأضاف أن القمة المقبلة من المقرر أن تُعقد بعد عامين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الأربع، بما يعزز استمرارية التشاور والتنسيق بينهم.

عملية تنموية واسعة

وأشار أحمد موسى إلى أن ما شهدته العلمين الجديدة من تطوير وتنمية يمثل جزء من عملية تنموية واسعة شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة اتجهت إلى البناء والتنمية باعتبارهما أحد مسارات مواجهة الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب.

وقال إن تكلفة التنمية، مهما كانت كبيرة، تظل أقل من تكلفة غياب الاستقرار وانتشار الفوضى والإرهاب، موضحًا أن ما تحقق على الأرض أصبح ظاهرًا أمام الوفود والقادة المشاركين في القمة.

ولفت أحمد موسى إلى أن استضافة القادة في مدينة العلمين الجديدة أتاحت لهم مشاهدة نموذج عمراني وتنموي حديث، مؤكدًا أن مصر أصبحت تستضيف العديد من الفعاليات والقمم الدولية والإقليمية في مدن جديدة جرى تطويرها خلال السنوات الماضية.

 استضافة القمة الرباعية

وأكد الاتفاق على استضافة القمة الرباعية بصورة دورية، والعودة إلى العلمين الجديدة بعد عامين، يمثلان استمرارًا لمسار التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، وليس مجرد اجتماع عابر.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى العلمين مدينة العلمين مصر والسودان

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