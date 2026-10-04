الرئيس السيسي: آن الأوان لأن تعتمد إفريقيا على مواردها الذاتية.. أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

السيسي: آن الأوان لأن تعتمد إفريقيا على مواردها الذاتية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتماد "إعلان العلمين" الصادر عن قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا – نيباد".



جاهل وبلا مسؤوليات.. أحمد موسى: وزير الري الإثيوبي فضح نفسه وخَد تريقة كبيرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريح وزير الري الإثيوبي، عندما قال «إنه كان يجب على مصر أخذ رأي إثيوبيا عند بناء السد العالي».



الأرصاد: فروق الحرارة بين النهار والليل تزيد فرص الإصابة بالأمراض

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بالتزامن مع بداية فصل الخريف، ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.



رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية على مستوى العالم.



الغرف التجارية: أسعار الهواتف المصنعة محليًا ارتفعت 55% منذ بداية العام

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة 55% منذ بداية العام، موضحًا أن الأسعار تشهد زيادات متكررة تتراوح بين 5% و7% كل 10 أو 15 يومًا.



مساعد وزير الخارجية الأسبق: الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض، مضيفا:" الأقاليم الإثيوبية تشعر بعدم الرضا من السيطرة المطلقة للحزب الحاكم".



أبو العينين لرئيس نيجيريا السابق: مصر تطورت وأصبحت مكانا رائعا للسياحة والصناعة

أعرب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، عن سعادته وترحيبه بلقاء أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق، في حفل عشاء على هامش منتدى العلمين أفريقيا للأعما.



أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر من خلال ما يسمى أرض الصومال وهذا أمر مرفوض .



أحمد موسى: العلمين ودعت الألغام وتحولت إلى مدينة كبيرة تليق باسم مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة نيباد.

محمود محيي الدين: التصنيع المحلي مفتاح الاندماج في الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة وفرصًا استثمارية واعدة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والخدمات.