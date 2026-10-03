الأرصاد: فروق الحرارة بين النهار والليل تزيد فرص الإصابة بالأمراض

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بالتزامن مع بداية فصل الخريف، ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، معبرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة الناس"، أن صباح اليوم شهد تأثير المنخفض الجوي، مع سقوط أمطار منخفضة الشدة، مشيرة إلى استمرار تأثير المنخفض، وما يصاحبه من ظهور السحب المنخفضة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، أنه من المتوقع أن تتراوح فرص سقوط الأمطار غدا بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية، بينما تشهد المناطق الداخلية فرصًا خفيفة لسقوط الأمطار، مع فرص لهطول أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى، مطالبة بضرورة توخي الحذر.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، التي تتراوح خلال ساعات النهار بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة، ولفتت إلى أن أجواء أول ساعات الليل تكون معتدلة، قبل أن تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، موضحة أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لا يزال موجودًا.

وأكدت منار غانم، أن فصل الخريف يتميز بوجود فارق واسع بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، مشيرة إلى أن هذه الفترة قد تشهد زيادة في الإصابة بالأمراض بسبب الفروق الكبيرة في درجات الحرارة، وهو ما يستدعي الحذر، ناصحة بضرورة الانتباه عند الخروج في الصباح الباكر، قائلة إن الملابس الصيفية قد لا تكون كافية، ويمكن ارتداء قطعتين من الملابس بدلًا من قطعة واحدة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مشددة على ضرورة الحذر من التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.