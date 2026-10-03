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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص سقوط أمطار.. الأرصاد: أجواء خريفية مائلة للحرارة حتى الجمعة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من غد الأحد وحتى الجمعة 9 أكتوبر مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود اعتدال في درجات الحرارة خلال أول الليل وميلها للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، إلى جانب استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن طقس غد الأحد، يشهد أجواءً خريفية مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر".

وأضافت: أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح، بنسبة حدوث تقارب 30%، وقد تغزر أحيانًا بنسبة نحو 20% على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تمتد بصورة أضعف إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث نحو 10%، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و29 درجة على الوجه البحري، و26 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و30 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة، وتسجل 24 درجة على جنوب الصعيد.

ولفتت إيمان شاكر إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ولفتت إلى أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

استمرار الأجواء الخريفية حتى الجمعة

وأكدت شاكر أن الأجواء الخريفية ستستمر خلال الفترة من الاثنين 5 وحتى الجمعة 9 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، واستمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة التي قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 30 و32 درجة على شمال الصعيد، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى من 36 درجة يوم الاثنين إلى 39 درجة يوم الجمعة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الفروق بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، مع اعتدال الأجواء في بداية الليل وميلها للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بما يعكس استمرار السمات الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية.

ودعت المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة أثناء فترات انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ة للأرصاد الجوية الأجواء الخريفية طقس

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