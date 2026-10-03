السجن المشدد 15 سنة لـ قـــ.اتل زوجته في مغاغة بالمنيا

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم «ف . ع . م 36 سنه» عامل، مقيم باحدي قري مركز مغاغة بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لقيامة بقتل زوجته المجني عليها «ن . م . ا 28 سنة» ربة منزل بسلاح أبيض وعصا، بسبب نفقات الزوجية اليومية، وذلك في 27 مايو الماضي وفقا لامر الإحالة الصادر عن النيابة العامة

وأصدرت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوى، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح ومحمد ناجي، وأمانة سر محمود حفنى وخالد محمد عبدالغنى، حكمها حضوريا على المتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وتمت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.



ترجع أحداث الواقعة وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، ان الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، تلفت بلاغا بالحادث ،

انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ بالقرية وتبين قيام «ف . ع . م 36 سنه» عامل، مقيم باحدي قري مركز مغاغة، بقتل زوجته المجني عليها «ن . م . ا 28 سنة» ربة منزل، مستخدما سلاح أبيض وعصا، بسبب خلافات زوجية بينهم.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها عقب نشوب مشادة كلامية بسبب نفقات الزوجية اليومية، مستخدما سلاح أبيض وعصا شومة، مستمرا في الاعتداء عليها رغم علمه بأن التعدي عليها يعرض حياتها الموت حتي نفارقت الحياة.

كان المستشار موسى همام، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامة بالقتل، وذلك فى شهر مايو الماضي مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.