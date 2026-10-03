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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: العمل الجاد ومواجهة الشائعات أساس النجاح.. والمواطن أولًا

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في ضوء توجيهات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وبحث سبل ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات تنفيذية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن أساس النجاح هو الاستمرار في العمل الجاد، ومواجهة التحديات، وعدم الالتفات إلى الشائعات ومحاولات بث الإحباط، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة و التكامل مع ممثلي الشعب والمجتمع المدني، بما يدعم جهود التنمية، ويسهم في التعامل الفعّال مع مختلف الملفات والقضايا ذات الأولوية.

وأشار اللواء كدواني إلى دعم المحافظة لجميع المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تستهدف خدمة المواطن وتلبية احتياجاته، مؤكدًا ضرورة العمل على كسب رضا المواطن من خلال تذليل العقبات، وسرعة الاستجابة للمطالب والشكاوى، وتقديم الخدمات اللازمة، ومواصلة تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات والمراكز والقرى.

وشهد اللقاء الاستماع إلى عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومناقشة سبل التعامل معها، حيث تم الاستجابة لعدد من المطالب ذات النفع العام، مع التأكيد على متابعة باقي المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز التواصل والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المواطنين.

حضر اللقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: حمادة حلبى، وسيد أبو بريدعة، وأحمد فاروق، ونادي عبد الرسول، وأحمد الصياد، وهواري أبو طهير، وعلي شرموخ.
 

المنيا محافظ المنيا لقاء النواب

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