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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبلت جامعة قناة السويس وفدًا رفيع المستوى من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية 2027، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الرابعة عشرة من دورة الألعاب الأفريقية، والمقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال عام 2027، وذلك للتعرف على الإمكانات والمنشآت المتاحة بالجامعة، وبحث إمكانية الاستفادة منها ضمن الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

وكان في استقبال الوفد من جامعة قناة السويس الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة السابق ورئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وضم الوفد الأستاذ موسى أبو طالب، المدير التنفيذي لدورة الألعاب الأفريقية 2027، والدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عادل، ممثل الأمانة الفنية للدورة، والدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وتأتي الزيارة في إطار الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة الرابعة عشرة من دورة الألعاب الأفريقية «القاهرة 2027»، والتي تستضيفها العاصمة المصرية، حيث تستهدف الزيارة الوقوف على الإمكانات المتاحة بجامعة قناة السويس، والتعرف على المنشآت الرياضية والخدمية بها، بما يدعم جهود الاستعداد والتنظيم لهذا الحدث الرياضي القاري.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد عددًا من الإمكانات والمنشآت التابعة لجامعة قناة السويس، إلى جانب زيارة المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، للتعرف على ما تضمه من إمكانات وخدمات، وبحث مدى إمكانية الاستفادة منها في إطار الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2027، وفقًا للموعد المقترح، فيما تستعد الجهات المعنية لاستكمال مختلف الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث.

وتأتي زيارة وفد دورة الألعاب الأفريقية 2027 إلى جامعة قناة السويس في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والتعرف على الإمكانات المتاحة بالمؤسسات الرياضية والتعليمية المصرية، بما يسهم في دعم الاستعدادات لتنظيم البطولة وخروجها بالصورة التي تليق باستضافة مصر لهذا الحدث القاري.

وتقام البطولة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المنظمة والمؤسسات الرياضية والتعليمية، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة خلال مراحل الإعداد والتنظيم والاستضافة.

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