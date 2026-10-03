طلب لقاء مع سفير فرنسا.. تسريب صوتي يفضح مخططات عبد الرحمن منصور مؤسس "متصدقش"

عرض برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تسجيلات صوتية تكشف علاقة عبد الرحمن منصور مؤسس وممول “متصدقش” بخيرت الشاطر ونفوذه داخل جماعة الإخوان.

وعرض الإعلامي عمرو أديب تسجيلا لمكالمة بين عبد الرحمن منصور، مؤسس وممول منصة «متصدقش»، وأحد أعضاء اتحاد شباب الثورة، وذلك ضمن سلسلة من التسجيلات التي تتناول تحركات واتصالات منصور خلال فترة سابقة.



وتناول التسجيل طلب ترتيب لقاء مع السفير الفرنسي مع عبد الرحمن منصور حيث دار الحديث حول إمكانية التواصل والعمل على تنسيق هذا اللقاء.

وبحسب مضمون التسجيل الذي عرضه البرنامج، ناقش الطرفان تفاصيل تتعلق بإمكانية ترتيب التواصل واللقاء.