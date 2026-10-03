اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث

بدأ خفر السواحل الأمريكي، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، عملية بحث مكثفة عن طائرة تقل 6 أشخاص، بعدما فقدت سلطات الطيران الاتصال بها في أثناء رحلتها من برمودا إلى مدينة بوسطن الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية إن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أبلغت خفر السواحل بفقدان الاتصال بالطائرة في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما تركزت عمليات البحث في المنطقة البحرية قبالة جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها الجهات المعنية، فإن الطائرة من طراز Gulfstream G100، وكانت في طريقها إلى مطار بوسطن لوغان الدولي، بعد إقلاعها من مطار إل إف ويد الدولي في برمودا خلال وقت متأخر من مساء الجمعة.

وعقب تلقي بلاغ فقدان الاتصال؛ دفع خفر السواحل الأمريكي بفرق جوية وبحرية للمشاركة في عمليات البحث، التي شملت وحدات من محطة خفر السواحل في كيب كود ومحطة برانت بوينت، إلى جانب القاطع السريع USCGC William Sparling، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن خفر السواحل.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الطائرة كانت تُستخدم في عمليات النقل الطبي.

بينما أشارت تقارير محلية إلى أنها مسجلة في كندا، إلا أن السلطات لم تعلن حتى الآن هويات الأشخاص الستة الموجودين على متنها أو حالتهم.

وفي الوقت الحالي، لم تؤكد السلطات الأمريكية سقوط الطائرة أو تعرضها لحادث، كما لم تعلن عن العثور عليها أو على أي من الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ولا تزال ملابسات فقدان الاتصال بالطائرة غير واضحة، فيما تتواصل عمليات البحث قبالة نانتوكيت.