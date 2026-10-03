مازدا توسع خطط إنتاج السيارات الكهربائية في الصين

تتجه شركة «مازدا» اليابانية إلى تعزيز التعاون مع شريكتها الصينية «شانجان» لتطوير طرازات كهربائية جديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته سيارتها السيدان «مازدا 6e» (المعروفة باسم EZ-6) والرياضية متعددة الاستخدامات «CX-6e» (المعروفة باسم EZ-60).

يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وزيادة إقبال المستهلكين على السيارات الكهربائية في مختلف الأسواق.

شراكة ممتدة وتوسع في استغلال منصات ديبال

تستند الشركة اليابانية إلى شراكتها الممتدة لنحو 20 عامًا مع المجموعة الصينية لاستغلال قاعدة العجلات «EPA1» المخصصة للسيارات الكهربائية، والتي تُعتمد في طرازات علامة «ديبال» التابعة لشانجان.

وتدرس مازدا حاليًا إطلاق طراز SUV كهربائي اقتصادي جديد يعتمد على منصة «ديبال S05» (Deepal S05)، لتوسيع أسطولها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء الباحثين عن سيارات كهربائية بأسعار مناسبة.

ارتفاع الطلب العالمي واستراتيجية التحول الميكانيكي

أوضح فينيش بيندي، المدير التنفيذي لشركة مازدا أستراليا، أن إطلاق طرازي «6e» و«CX-6e» تزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية بفعل الاضطرابات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية.

كانت مازدا قد اعتمدت سابقًا استراتيجية حذرة في التحول الكهربائي تمثلت في تقديم طراز «MX-30» المحدود، إلا أن خطتها الحالية تعتمد على الاستفادة من الخبرات الصينية لتقديم سيارات متعددة الخيارات تشمل النسخ الكهربائية بالكامل (BEV) والنسخ المجهزة بمحرك لتمديد المدى (EREV).