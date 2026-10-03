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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر
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الرئيس السيسي يشارك في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي بالعلمين

يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة ، كما يشارك السيد الرئيس في قمة العلمين التشاورية، التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مجلس النواب يحسم تشكيل اللجان النوعية

يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات عامة متتالية، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وبحث الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية، ثم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، التي تضم 100 مقعد.

ندوة «أكتوبر 73.. حرب العظمة» بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي ندوة لمناقشة كتاب «أكتوبر 73.. حرب العظمة» للكاتب أحمد السرساوي، بمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، في الرابعة عصرًا، وتتناول أبرز محطات حرب أكتوبر والتخطيط العسكري للمعركة.

عرض الموسم الرابع من «أنا حاربت إسرائيل»

تعرض قناة الوثائقية الموسم الرابع من السلسلة الوثائقية «أنا حاربت إسرائيل»، في الثانية ظهرًا، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، ويتضمن شهادات حصرية لأبطال حرب أكتوبر حول المعارك والعمليات التي شهدتها الحرب.

عمر خيرت في حفل موسيقي بدار الأوبرا

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، يقدم خلاله مجموعة من أبرز مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

مصر وجنوب أفريقيا وديًا باستاد القاهرة

يلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في مباراة ودية باستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساءً، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

حفل مركز تنمية المواهب بمعهد الموسيقى العربية

يقدم فصل الأوركسترا بمركز تنمية المواهب حفلًا بمعهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، ويتضمن مجموعة من الأغاني والمؤلفات الوطنية والدرامية.

فتح حجز 50 وحدة سكنية بمدينة العريش

تفتح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينة العريش، بمساحات تتراوح بين 47 و102 متر مربع، ويستمر التقديم حتى 22 أكتوبر، وفق الشروط والضوابط المنظمة.

عرض مونيكا لاكاتوش في ختام «هي الفنون»

تقدم الفنانة مونيكا لاكاتوش من المجر عرضًا فنيًا ضمن فعاليات ختام مهرجان «هي الفنون» بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض فيلم «نهار عابر» في «هي الفنون»

يعرض مهرجان «هي الفنون» فيلم «نهار عابر» للمخرجة رشا شاهين، في الثامنة مساءً بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم.

حفل «إلى وردة» في ختام «هي الفنون»

يختتم مهرجان «هي الفنون» فعالياته بحفل «إلى وردة» مع الفنانة مروة ناجي وأوركسترا «هي الفنون» بقيادة دنيا أكرم، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ضيفة الشرف ميرنا شلبي.

مناقشة كتاب «أيام الألم» بمتحف نجيب محفوظ

يستضيف متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب ندوة لمناقشة كتاب «أيام الألم.. كيف قتلنا نجيب محفوظ» للدكتور محمد الباز، في السادسة مساءً، بمشاركة حسام بدراوي وأحمد الشهاوي ويسري عبد الله، وإدارة محمد عبد العزيز، ضمن فعاليات «عام نجيب محفوظ».

افتتاح معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل

يفتتح قصر ثقافة الشلاتين معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات المصرية، ويضم جناحًا لهيئة قصور الثقافة وأنشطة وورشًا تفاعلية للأطفال.

مناقشة ديوان «مسارات باتجاه الروح»

يستضيف بيت الشعر العربي بمنزل الست وسيلة منتدى لمناقشة ديوان «مسارات باتجاه الروح» للشاعرة سمية عبد المنعم، في الخامسة مساءً، ضمن أنشطة صندوق التنمية الثقافية.

ورشة إعداد الممثل ببيت السحيمي

تتواصل بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي ورشة إعداد الممثل، في الخامسة مساءً، تحت إشراف وتدريب المخرج المسرحي محمود السيد.

ورشة الخط الهيروغليفي ببيت السحيمي

يشهد بيت السحيمي ورشة للخط الهيروغليفي في مصر القديمة، في الخامسة مساءً، بإشراف محمد حسن، ضمن الأنشطة التعليمية والثقافية.

أمسية صوفية لفرقة الساحة الرضوانية بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري أمسية صوفية لفرقة الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين أحمد رضوان، في السابعة والنصف مساءً، تتضمن مجموعة من الابتهالات والمدائح المستوحاة من تراث الساحة الرضوانية بالأقصر.

ندوة «الذكاء الاصطناعي ودور الأخلاق والقيم» بمعرض زايد للكتاب

يشهد معرض زايد للكتاب ندوة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي ودور الأخلاق والقيم في تجديد التكنولوجيا»، بمشاركة الدكتور فاضل دغيم والدكتور محمد داوود، في الخامسة مساءً.

حفل فرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

يقدم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي حفلًا لفرقة النيل للآلات الشعبية، في الثامنة مساءً، يتضمن مجموعة من الفنون والموسيقى الشعبية المصرية.

حفل «زبدة» في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي بقاعة النهر حفلًا غنائيًا لفرقة «زبدة» في أولى حفلاتها بالساقية، من الثامنة إلى العاشرة مساءً.

حفل عازف الساكسفون دانيال سامي في كايرو جاز كلوب

يقدم عازف الساكسفون دانيال سامي حفلًا موسيقيًا في كايرو جاز كلوب بالعجوزة، في الثامنة مساءً، يمزج خلاله بين الجاز والموسيقى المعاصرة مع لمسات من الموسيقى الشرقية والمحلية.

عرض ستاند أب كوميدي لمحمد حلمي

يقدم الفنان محمد حلمي عرض ستاند أب كوميدي تجريبيًا على مسرح أركان بأركان بلازا في الشيخ زايد، في الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن تجربة مواد ونكات كوميدية جديدة مع تفاعل مباشر مع الجمهور.

افتتاح معرض الفن الشعبي لأمريكا اللاتينية والكاريبي

تفتتح سفارة فنزويلا بالقاهرة معرض الفن الشعبي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، في السابعة مساءً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويضم معروضات تعكس ثقافات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

افتتاح معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يفتتح جاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، في السابعة مساءً، ويضم مجموعة من أعمالها التشكيلية المستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية وقصص الخيال والأحلام.

افتتاح معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يفتتح جاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، في السابعة مساءً، ويقدم تجربة تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية.

معرض «رواد استديو الفنون» بالبيت الروسي بالإسكندرية

تتواصل فعاليات معرض «رواد استديو الفنون» بقاعة العروض الفنية بالبيت الروسي في وسط الإسكندرية، بمشاركة شباب المدينة وطلاب الاستديو، ويضم لوحات زيتية وأعمالًا فنية متنوعة تعكس تجارب واتجاهات فنية مختلفة، وتدعم المواهب الشابة.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

ختام معرض «رحلة القوارب» بجاليري أوديسي

يختتم جاليري أوديسي بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المشاركة.

ختام معرض أعمال سام شندي بجاليري الزمالك

يختتم جاليري الزمالك للفنون معرض أعمال النحات سام شندي، المقام في القاعتين الأولى والثانية، ويضم مجموعة من منحوتاته.

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