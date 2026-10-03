ضبط المتهم بالتعدى على آخر بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بالغربية.





بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 27سبتمبر المنقضى قام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته "بجرح قطعى بالرأس" حال تواجدهما بدائرة القسم محل سكنهما إثر تدخل المشكو فـى حقه لحل خلاف بين شقيقها وطليقته "لكونه عامل لدى والد طليقة شقيقها".

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ما زال قيد الحبس.





