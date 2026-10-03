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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار إريتريا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة إريتريا، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو مساس بوحدتها الإقليمية، بما يخالف مبادئ القانون الدولي والنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وذلك على هامش فعاليات منتدى "العلمين.. أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي ، بأن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لحرص الرئيس الإريتري على المشاركة في المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مؤكداً اعتزاز مصر بما يجمعها وإريتريا من روابط تاريخية راسخة وعلاقات سياسية واستراتيجية وثيقة، ومشدداً على حرص مصر على البناء على تلك العلاقات المتميزة وترجمتها إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية ملموسة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة إريتريا، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو مساس بوحدتها الإقليمية، بما يخالف مبادئ القانون الدولي والنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي. كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع إريتريا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون لتحقيق أمن واستقرار البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الإريتري أعرب من جانبه عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون المتنامي بين البلدين، مثمناً مستوى التنسيق السياسي والتشاور المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية. وأكد وجود توافق كبير في الرؤى بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن تقديره لما أكده السيد الرئيس من حرص مصر الدائم على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية والعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر دعم

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