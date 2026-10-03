وزير الخارجية: التصريحات الإثيوبية محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عن أزماتها الداخلية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تمثل محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عما يجري داخل الأراضي الإثيوبية.

الهروب من الأزمات الداخلية

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هذه التصريحات تستهدف الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا، من خلال توجيه الانتباه إلى قضايا وأطراف خارجية.

وشدد وزير الخارجية على أن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات الداخلية لا يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدًا ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مسؤولية الأزمات الداخلية

وشدد وزير الخارجية على أن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات الداخلية «أمر غير مقبول» و«غير صحيح»، و«لا يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود».

التصريحات الإثيوبية الأخيرة

وأشار عبد العاطي إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تستهدف الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تتطلب التعامل معها داخليًا، بعيدًا عن تحميل أطراف أخرى مسؤوليتها.