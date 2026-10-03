وزير الخارجية: لا شأن لمصر بما يجري داخل إثيوبيا.. وتصريحات أديس أبابا تستهدف الهروب من أزماتها الداخلية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لا شأن لها بما يجري داخل إثيوبيا، مشددًا على أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وقال عبد العاطي، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، إن مصر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره من الثوابت الراسخة في سياستها الخارجية.

وشدد وزير الخارجية على أن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات الداخلية أمر غير مقبول وغير صحيح، ولا يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود.

وأشار عبد العاطي إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تستهدف الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تتطلب التعامل معها داخليًا، بعيدًا عن تحميل أطراف أخرى مسؤوليتها.