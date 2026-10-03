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شريك رئيسي في التنمية.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شريك رئيسي في التنمية.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، ودفع جهود تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إليكو دانجوتي مؤسس ورئيس مجموعة "دانجوتي" أكبر تكتل اقتصادي في غرب أفريقيا ورئيس مبادرة رواد الأعمال في أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى "العلمين - أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس رحب بزيارة إليكو دانجوتي إلى مصر ومشاركته في المنتدى، مشيداً بإسهاماته البارزة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتصنيع بالقارة الأفريقية، وبما حققته مجموعة "دانجوتي" من نجاحات وتوسع إقليمي ودولي في قطاعات الأسمنت والأسمدة والطاقة والصناعات الغذائية الأمر الذي أسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية في العديد من الدول الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالمسيرة المهنية المتميزة لإليكو دانجوتي، بوصفه أحد خريجي جامعة الأزهر الشريف بما يجسد عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب الأفريقية، ويعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل والتعاون بين دول القارة.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، ودفع جهود تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص التعاون بين مجموعة "دانجوتي" والحكومة المصرية في قطاعات الطاقة والأسمدة والكيماويات والأسمنت، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية متكاملة وبنية أساسية حديثة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة والصناعة.
وفي هذا السياق، أعرب إليكو دانجوتي عن تطلعه للحصول على دعم الدولة المصرية للمجموعة للاستثمار في مصر.
ومن جانبه رحب الرئيس بإمكانية قيام الشركة باستثمارات في مصر، معرباً  عن استعداد الدولة توفير كل التسهيلات اللازمة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

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