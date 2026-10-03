260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»، تفاصيل جديدة بشأن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك لصالح لاعبه السابق عبد الحميد معالي، مؤكدًا أن النادي تقدم باستئناف ضد الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال كريم رمزي إن عبد الحميد معالي حصل على حكم ضد نادي الزمالك بقيمة 611 ألف دولار، موضحًا أن النادي تقدم باستئناف على الحكم وسدد الرسوم الخاصة بالاستئناف، والتي تبلغ 1000 فرنك سويسري، وفقًا لما نقله عن مسؤولي الزمالك.

وأوضح أن عبد الحميد معالي كان قد طالب بالحصول على 900 ألف دولار، إلا أن «فيفا» قضى له بالحصول على 611 ألف دولار فقط، بينما يسعى الزمالك حاليًا إلى تخفيض قيمة المبلغ من خلال الاستئناف.

وأضاف رمزي أن الزمالك سبق أن تعاقد مع عبد الحميد معالي مقابل 500 ألف دولار، لتصل القيمة الإجمالية التي تحملها النادي، حال إضافة مبلغ العقوبة، إلى أكثر من مليون و110 آلاف دولار، وفقًا للأرقام التي ذكرها.

وأشار إلى أن معالي شارك مع الزمالك في 9 مباريات فقط، بإجمالي 260 دقيقة، معتبرًا أن قيمة ما دفعه النادي مقابل تلك المشاركة تصبح مرتفعة للغاية عند احتساب قيمة التعاقد والعقوبة معًا.

وقال كريم رمزي إن إجمالي المبلغ، بعد تحويله إلى العملة المصرية، يقترب من 56 إلى 57 مليون جنيه، مضيفًا أن حساب التكلفة وفقًا لعدد دقائق مشاركة اللاعب يجعل الدقيقة الواحدة مكلفة للغاية بالنسبة للزمالك.

وتابع أن ملف عبد الحميد معالي يعيد فتح الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها الزمالك في عدد من التعاقدات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه حاول معرفة المسؤول عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بالحكم والمراسلات.

وكشف رمزي أنه عند سؤاله مسؤولي الزمالك عن العقوبة، وعن الخطاب الذي صدر باللغة الفرنسية وطلب النادي الحصول عليه باللغة الإنجليزية، جاء الرد بأن المسؤول عن الملف في ذلك الوقت هو الشخص الذي كان يتولى إدارة قطاع كرة القدم.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك أشاروا إلى أن الأزمة تعود إلى فترة تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي، مؤكدًا أن النادي الحالي يعتبر أن إدارة الملف كانت من اختصاص المسؤول عن كرة القدم في ذلك الوقت.

وأضاف رمزي: «أنا رأيي إن نادي الزمالك مش هينفع أقول ده أو ده الخطأ، لو في خطأ فكل نادي الزمالك»، مشددًا على أن النادي كمؤسسة يتحمل تبعات الملفات والتعاقدات التي تتم باسمه، بصرف النظر عن الشخص المسؤول عنها وقت حدوثها.

وأكد أن نادي الزمالك تقدم بالفعل باستئناف على الحكم الصادر لصالح عبد الحميد معالي، وينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن إمكانية تخفيض قيمة العقوبة.

وأشار كريم رمزي إلى أن العقوبة نفسها ليست جديدة، موضحًا أن حيثيات الحكم هي التي ظهرت مؤخرًا على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينما كان الحكم بقيمة 611 ألف دولار معروفًا من قبل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك ينتظر نتيجة الاستئناف، في محاولة لتقليل قيمة المبلغ المحكوم به لصالح عبد الحميد معالي.