بسبب مطلوب عائليا.. تأجيل عرض فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري

قرر صناع فيلم «نصيب» للفنانة ياسمين صبري تأجيل عرضه مجددا، بعدما كان مقررا له شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لطرح فيلم «مطلوب عائليا» الذي تشارك ياسمين صبري في بطولته، ليتم البحث عن موعد جديد لعرض «نصيب»، ويواصل العمل بذلك سلسلة التأجيلات التي طالته، بعدما كان مرشحا للمنافسة ضمن موسم الصيف السينمائي.

فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري

ويعد «نصيب» أول بطولة سينمائية مطلقة لـ ياسمين صبري، وتم تصوير أحداثه بالكامل في مدينة الغردقة، ويشاركها البطولة معتصم النهار، ورحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم محمد أنور، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي.

أحداث فيلم نصيب

والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه في إطار درامي خفيف حول فتاة جميلة تجد نفسها في حيرة بين أكثر من عريس، وتبدأ رحلة بحث عن الشخص المناسب الذي يمكن أن يكون نصيبها في الزواج.

ومع تطور الأحداث، تتغير حياة البطلة بعد دخولها في قصة حب مع الشخصية التي يجسدها معتصم النهار، بعدما يقع في إعجابها ويحاول التقرب منها والتعبير عن مشاعره تجاهها، لتتطور العلاقة تدريجيا من الإعجاب إلى الحب.

ياسمين صبري في فيلم مطلوب عائليا

بينما تستعد ياسمين صبري لعرض فيلم «مطلوب عائليا»، الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز، والمقرر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم 7 أكتوبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي ونسرين أمين، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

قصة فيلم مطلوب عائليا

وتدور أحداث «مطلوب عائليا» حول فاروق، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، وهو مدير سوبر ماركت كبير يضع عمله في مقدمة اهتماماته على حساب حياته الأسرية، مما يبعده عن زوجته مي، التي تجسدها ياسمين صبري، وأولاده.

وتنقلب حياة فاروق رأسا على عقب مع وصول جلال، شقيق زوجته، الذي يجسد دوره مصطفى خاطر، وهو شاب عاطل ينتقل للعيش مع فاروق وأسرته، لتبدأ سلسلة من المواقف والمشكلات التي تضع الأسرة أمام أزمات متلاحقة.

وتتطور الأحداث في إطار كوميدي عائلي، حيث يجد فاروق نفسه في مواجهة المواقف التي يتسبب فيها جلال، وسط مفارقات طريفة وأزمات متصاعدة تقلب تفاصيل حياة الأسرة.