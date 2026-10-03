جامعة القاهرة: منح العلاوة التشجيعية لـ997 عاملا بالكادر العام والمهن الطبية

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 997 من العاملين بالجامعة عن عام 2025، بواقع 861 من العاملين بالكادر العام، و136 من العاملين بكادر المهن الطبية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ومراجعة بيانات المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة لمنح العلاوة التشجيعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنفيذ قرار العلاوة التشجيعية يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالعاملين وتقديرها لما يبذلونه من جهود في مختلف قطاعات وكليات وإدارات الجامعة، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز تطوير العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة،لافتًا إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية قد أنهت أعمال إعداد ومراجعة ترشيحات العلاوة التشجيعية، وفحص بيانات العاملين المستحقين، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، والتأكد من توافق الترشيحات مع الضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن دقة وسلامة إجراءات التنفيذ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تطبيق القواعد المنظمة بمنح الحوافز والمزايا الوظيفية للمستحقين، بما يسهم في تعزيز العدالة الوظيفية وترسيخ ثقافة التميز والإجادة في الأداء، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الجامعة مستمرة في دعم العاملين وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإداري والخدمي، ويسهم في تنفيذ خطط الجامعة وتطوير منظومة العمل بها، مؤكدًا أن تقدير جهود العاملين وتحفيز المتميزين يمثلان جزءًا أساسيًا من توجه الجامعة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.