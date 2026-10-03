جامعة القاهرة تطلق مسابقة أكتوبر في عيون الطلاب بمناسبة دكرى النصر

تطلق جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، مسابقة جامعية كبرى لطلابها بعنوان «أكتوبر في عيون طلاب جامعة القاهرة»، تحت شعار «من ذاكرة النصر إلى صناعة المستقبل»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وفي إطار احتفالات الجامعة بهذه المناسبة الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى إتاحة المجال أمام طلاب الجامعة للتعبير بلغتهم وأدوات عصرهم عن رؤيتهم لانتصارات أكتوبر وما تحمله من قيم ودروس وطنية، وتشجيعهم على البحث والقراءة والإبداع، وربط ذاكرة الوطن بقدرة الأجيال الجديدة على المشاركة في صناعة مستقبله.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن انتصارات أكتوبر لم تكن انتصارًا عسكريًا فحسب، وإنما قدمت نموذجًا متكاملًا في التخطيط والعلم والإعداد والإرادة والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال المسابقة تقديم ذكرى أكتوبر للأجيال الجديدة بصورة تفاعلية ومبتكرة، تتيح للطلاب مساحة للتعبير والإبداع والمنافسة.

وقال رئيس الجامعة: «نريد أن نسمع من طلاب جامعة القاهرة كيف يرى جيلهم أكتوبر، وماذا تعني لهم هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، وكيف يمكن تحويل ما تحمله من قيم ودروس إلى طاقة للعمل والإبداع وبناء المستقبل».

وتتضمن المسابقة خمسة مسارات للإبداع الطلابي تتيح المشاركة أمام طلاب الجامعة بمختلف اهتماماتهم ومواهبهم وتخصصاتهم، إلى جانب منافسة «كأس أكتوبر» بين كليات الجامعة.

ويتمثل المسار الأول في الفيلم القصير، من خلال إنتاج فيلم تتراوح مدته من 3 إلى 5 دقائق، يقدم قصة أو شخصية أو قيمة مستلهمة من حرب أكتوبر في معالجة إبداعية موجهة إلى الأجيال الجديدة.

ويتضمن المسار الثاني التصميم والإنفوجراف الرقمي، من خلال تقديم قصة أو معلومة موثقة عن حرب أكتوبر في قالب بصري مبتكر يجمع بين دقة المحتوى وجاذبية العرض.

أما المسار الثالث فهو الكتابة الإبداعية، من خلال مقال أو قصة قصيرة حول موضوع «ماذا يعني أكتوبر لجيل لم يعش الحرب؟»، بما يعكس رؤية طلاب الجامعة لدلالات النصر وقيمه الممتدة عبر الأجيال.

ويخصص المسار الرابع لـالبودكاست والتوثيق، من خلال إنتاج محتوى صوتي أو حوار يوثق إحدى القصص أو الشهادات أو الجوانب الإنسانية المرتبطة بحرب أكتوبر، ويسهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

ويأتي المسار الخامس تحت عنوان «ابتكر من أجل مصر»، ويتيح للطلاب تقديم أفكار أو مشروعات تستلهم روح أكتوبر في مواجهة أحد تحديات الحاضر والمستقبل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والصحة والتنمية وغيرها، انطلاقًا من أن استلهام روح أكتوبر لا يتوقف عند استعادة أحداث الماضي، وإنما يمتد إلى امتلاك القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وخصصت جامعة القاهرة جوائز مالية لكل مسار من المسارات الخمسة، بواقع 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و5 آلاف جنيه للمركز الثاني، وألفي جنيه للمركز الثالث.

كما تطلق الجامعة ضمن المسابقة «كأس أكتوبر» لتحدي المعرفة بين الكليات، في منافسة كبرى تضم فرقًا تمثل كليات جامعة القاهرة، وتشمل أسئلة وتحديات تتعلق بحرب أكتوبر من جوانبها التاريخية والوطنية والعلمية والتكنولوجية، على أن تقام تصفيات بين فرق الكليات وصولًا إلى المرحلة النهائية.

وخصصت الجامعة لـ«كأس أكتوبر».جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه للفريق الفائز بالمركز الأول، و25 ألف جنيه للفريق الحاصل على المركز الثاني.

وتسمح الجامعة بالمشاركة الفردية أو الجماعية في المسارات المختلفة وفق طبيعة كل مسار، مع التأكيد على أصالة الأعمال المقدمة، ودقة المعلومات التاريخية الواردة بها، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، والإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حال الاستعانة بها في إعداد العمل.

وتتولى لجان متخصصة تضم أساتذة وخبراء في المجالات المختلفة تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير، تشمل جودة الفكرة، والإبداع والابتكار، ودقة المحتوى، وقوة الرسالة، وجودة التنفيذ.

ومن المقرر أن تنظم جامعة القاهرة احتفالية ختامية كبرى لإعلان النتائج وتكريم الفائزين، تتضمن عرض نماذج من أفضل الأفلام والتصميمات والأعمال الطلابية المشاركة، إلى جانب إقامة المرحلة النهائية من «كأس أكتوبر» بين كليات الجامعة وإعلان الفريق الفائز بالكأس.

وتدعو جامعة القاهرة طلابها بمختلف الكليات والبرامج والتخصصات إلى المشاركة في المسابقة وتقديم رؤيتهم وإبداعاتهم في ذكرى ستظل واحدة من أهم صفحات التاريخ الوطني المصري.

وتفتح الجامعة باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من السبت 3 أكتوبر وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، على أن يتم التسجيل وتقديم الأعمال والتعرف على الشروط والضوابط التفصيلية من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة وإدارات رعاية الشباب بالكليات.