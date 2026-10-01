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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وفقاً للتوجيه الوزاري| أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.. وتشديد الرقابة على المخابز

الخبز السياحي والفينو
الخبز السياحي والفينو
خالد يوسف

تتزايد معدلات البحث يومياً لمعرفة أسعار الخبز السياحي والفينو 2026 في مصر، وذلك بالتزامن مع تكثيف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز الإفرنجية والسياحية بجميع المحافظات.

 يأتي هذا التشديد لضمان الالتزام التام بالأوزان والأسعار المقررة وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، وحماية حقوق المواطنين، ومنع أي تلاعب في رغيف العيش الحر، مع توفير رغيف خبز عالي الجودة وبأسعار عادلة تناسب مختلف الفئات.

الضوابط المنظمة لإنتاج الخبز الحر والفينو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع إلزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة وعدم بيع الخبز بأسعار أعلى من المحددة أو طرح أرغفة بأوزان أقل.

وزير التموين

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة ومديريات التموين بمختلف المحافظات، لمتابعة مدى التزام المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة.

عدم التهاون مع مخالفات الخبز السياحي

وجه وزير التموين الدكتور شريف فاروق قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بزيادة معدلات المرور والتفتيش على المخابز، والتأكد من عرض أسعار وأوزان الخبز بصورة واضحة أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.

خبز سياحي

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم التهاون مع المخالفات المتعلقة ببيع الخبز السياحي والفينو بأزيد من الأسعار المقررة أو نقص الأوزان، مشيرة إلى استمرار أعمال الرقابة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الخبز وحماية حقوق المستهلكين.

الفينو

وطالبت الوزارة أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالالتزام الكامل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، وإعلان الأسعار والأوزان المعتمدة داخل المخابز بشكل واضح. 

أسعار الخبز السياحي 2026

-رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: جنيهين.

رغيف الخبز السياحي

-رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
-رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو 2026

-رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: جنيهين.

رغيف الفينو


-رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
-رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات أسعار وأوزان الخبز

دعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الخط الساخن 16528، أو الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.

أسعار الخبز السياحي وزارة التموين رغيف العيش الحر المخابز الإفرنجية والسياحية تشديد الرقابة

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