قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار على القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس
إصابات داخل حاملة الطائرات «أيزنهاور».. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل الحادث
164 مترًا من الغموض.. اكتشافات جديدة في موقع البحث عن سفينة نوح
دعاء لمن اشتد عليه الكرب .. 3 كلمات رددها في جوف الليل
طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي

الخبز
الخبز
البهى عمرو

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكلفة الدقيق وتغيرات أسعار القمح عالميًا، وهو الملف الذي تصدر اجتماع شعبة المخابز مع وزير التموين، وسط مطالب بدراسة تأثير زيادة أسعار الدقيق على تكلفة إنتاج الخبز، مع التأكيد على أن انخفاض أسعار الدقيق عالميًا سينعكس على أسعار الخبز في الأسواق.

زيادة 4500 جنيه في طن الدقيق

 

كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، تفاصيل الاجتماع مع وزير التموين، موضحًا أنه تم خلال اللقاء عرض ملف أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

السلع
الخبز

وقال عبدالله غراب، خلال تصريحات تلفزيونية: «هناك زيادة في أسعار طن الدقيق بـ4500 جنيه».

اجتماع جديد الأحد المقبل

 

وتابع رئيس شعبة المخابز أن الشعبة عرضت على وزير التموين تأثير الزيادات في أسعار الخبز السياحي، موضحًا أن الوزير أبلغهم بدراسة الأمر، على أن يتم عقد اجتماع جديد الأحد المقبل للتعرف على آليات السوق.

الخبز
الخبز

وأكد أن أسعار الخبز مرتبطة بتكلفة الدقيق، قائلًا: «لو الدقيق سعره نزل عالميًا، من الطبيعي يتم تعديل وخفض الأسعار في مصر».

وأضاف: «لو أسعار الدقيق انخفضت هينزل سعر الخبز في الأسواق».

قرار مرتقب بشأن أسعار الخبز

 

من جانبه، أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز، أنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين لبحث ملف أسعار الخبز السياحي، مشيرًا إلى أن الوزير أكد اتخاذ قرار يوم الأحد المقبل.

وقال خالد فكري،: «نعمل بناءً على التوجيه الوزاري ببيع الخبز السياحي بالأسعار المعلنة من وزارة التموين».

مطالب بتنويع مصادر القمح

 

وتابع سكرتير شعبة المخابز أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الحصول على القمح من دول أخرى غير روسيا وأوكرانيا، بما يسهم في الحفاظ على الأسعار الحالية وعدم التأثر بشكل كبير بأي تغيرات في الأسواق العالمية.

الخبز السياحي يمثل 30% من السوق

 

وأوضح خالد فكري أن الخبز السياحي يمثل نحو 30% من سوق الخبز في مصر، لافتًا إلى أن المواطن قد يستكمل حصته من الخبز على مدار الشهر من خلال شراء الخبز السياحي.

وتترقب شعبة المخابز والمواطنون ما ستسفر عنه المناقشات المرتقبة يوم الأحد بشأن أسعار الخبز السياحي، في ظل تحركات أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج.

الخبز سوق الخبز شعبة المخابز المخابز القمح أسعار الدقيق أسعار الخبز أسعار الخبز السياحي وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

ترشيحاتنا

مهندس احمد عصام

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

خلال الجولة

محافظ الإسماعيلية يتابع جاهزية معدات فايد استعدادًا لمشروع صقر 173

جانب من الحملة بسوهاج

315 مخالفة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين بحي شرق سوهاج

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد