قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكلفة الدقيق وتغيرات أسعار القمح عالميًا، وهو الملف الذي تصدر اجتماع شعبة المخابز مع وزير التموين، وسط مطالب بدراسة تأثير زيادة أسعار الدقيق على تكلفة إنتاج الخبز، مع التأكيد على أن انخفاض أسعار الدقيق عالميًا سينعكس على أسعار الخبز في الأسواق.

زيادة 4500 جنيه في طن الدقيق

كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، تفاصيل الاجتماع مع وزير التموين، موضحًا أنه تم خلال اللقاء عرض ملف أسعار الخبز السياحي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

الخبز

وقال عبدالله غراب، خلال تصريحات تلفزيونية: «هناك زيادة في أسعار طن الدقيق بـ4500 جنيه».

اجتماع جديد الأحد المقبل

وتابع رئيس شعبة المخابز أن الشعبة عرضت على وزير التموين تأثير الزيادات في أسعار الخبز السياحي، موضحًا أن الوزير أبلغهم بدراسة الأمر، على أن يتم عقد اجتماع جديد الأحد المقبل للتعرف على آليات السوق.

الخبز

وأكد أن أسعار الخبز مرتبطة بتكلفة الدقيق، قائلًا: «لو الدقيق سعره نزل عالميًا، من الطبيعي يتم تعديل وخفض الأسعار في مصر».

وأضاف: «لو أسعار الدقيق انخفضت هينزل سعر الخبز في الأسواق».

قرار مرتقب بشأن أسعار الخبز

من جانبه، أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز، أنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين لبحث ملف أسعار الخبز السياحي، مشيرًا إلى أن الوزير أكد اتخاذ قرار يوم الأحد المقبل.

وقال خالد فكري،: «نعمل بناءً على التوجيه الوزاري ببيع الخبز السياحي بالأسعار المعلنة من وزارة التموين».

مطالب بتنويع مصادر القمح

وتابع سكرتير شعبة المخابز أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الحصول على القمح من دول أخرى غير روسيا وأوكرانيا، بما يسهم في الحفاظ على الأسعار الحالية وعدم التأثر بشكل كبير بأي تغيرات في الأسواق العالمية.

الخبز السياحي يمثل 30% من السوق

وأوضح خالد فكري أن الخبز السياحي يمثل نحو 30% من سوق الخبز في مصر، لافتًا إلى أن المواطن قد يستكمل حصته من الخبز على مدار الشهر من خلال شراء الخبز السياحي.

وتترقب شعبة المخابز والمواطنون ما ستسفر عنه المناقشات المرتقبة يوم الأحد بشأن أسعار الخبز السياحي، في ظل تحركات أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج.