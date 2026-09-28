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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن ما دار داخل معسكر منتخب مصر بين حسام حسن المدير الفني، ومحمد صلاح قائد الفراعنة، عقب التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح أحمد جلال، نقلًا عن مصدر داخل منتخب مصر، أن محمد صلاح لم يغادر معسكر الفراعنة مباشرة عقب مباراة أنجولا، خلافًا لما تردد خلال الساعات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن عقد جلسة مع لاعبي المنتخب عقب تناول وجبة العشاء، واستمرت لمدة نحو 5 دقائق، وجه خلالها رسالة إلى اللاعبين، قائلًا: «شدوا حيلكم وأنا متحمل أي نتائج».

وأضاف أن جلسة خاصة جمعت حسام حسن بمحمد صلاح عقب مباراة أنجولا، وانتهت بالأحضان بين المدير الفني وقائد منتخب مصر، في ظل حالة من الهدوء داخل معسكر الفراعنة.

وأكد المصدر أن محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر في صباح اليوم التالي للمباراة، وذلك بعد تناول وجبة الإفطار، وليس عقب نهاية مواجهة أنجولا مباشرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يواجه منتخب جنوب السودان على ملعب جوبا الوطني.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة منتخب مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على إستاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 عبر قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، فيما يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على جنوب السودان وحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

حسام حسن محمد صلاح أحمد جلال معسكر منتخب مصر

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