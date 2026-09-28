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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
أسماء عبد الحفيظ

تخزين الفراخ النيئة في الثلاجة من الأمور التي تحتاج إلى عناية، لأن الدجاج من الأطعمة القابلة للتلف وقد يسمح سوء حفظه بنمو البكتيريا المسببة للأمراض، حتى لو لم يتغير شكله أو رائحته بشكل واضح.

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بحفظ الدجاج النيء في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين فقط عند درجة حرارة الثلاجة المناسبة، على ألا تزيد درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية، وإذا لم يكن من المخطط طهيه خلال هذه الفترة، فمن الأفضل تجميده بدلًا من تركه في الثلاجة لفترة أطول.

كام يوم تفضل الفراخ النيئة في الثلاجة؟

الفراخ النيئة، سواء كانت كاملة أو مقطعة إلى أجزاء، يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين.

وهذا ينطبق على الدجاج الطازج الذي تم شراؤه وحفظه بصورة صحيحة، بشرط أن تكون درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل.

أما ترك الدجاج النيء لعدة أيام في الثلاجة على أمل طهيه لاحقًا، فيزيد مخاطر نمو البكتيريا، لذلك لا يفضل تجاوز المدة الموصى بها.

أين توضع الفراخ النيئة داخل الثلاجة؟

هل أغسل الفراخ قبل وضعها في الثلاجة؟  

يفضل وضع الدجاج النيء في الجزء السفلي من الثلاجة داخل وعاء محكم أو كيس مغلق جيدًا، حتى لا تتسرب السوائل الناتجة عنه إلى الأطعمة الأخرى.

وهذه الخطوة مهمة لمنع انتقال البكتيريا من الدجاج النيء إلى الأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السلطات والخضروات والفاكهة.

هل أغسل الفراخ قبل وضعها في الثلاجة؟

لا تحتاج الفراخ النيئة إلى الغسل قبل تخزينها، بل إن غسل الدجاج النيء تحت الماء قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا مع رذاذ المياه على الحوض والأسطح المحيطة.

وتوصي الجهات الصحية بتجنب غسل الدجاج النيء، والاعتماد على الطهي الجيد للقضاء على البكتيريا الموجودة فيه.

كيف أعرف أن الفراخ النيئة فسدت؟

لا يمكن الاعتماد على الرائحة أو اللون وحدهما للتأكد من سلامة الدجاج، لأن بعض البكتيريا المسببة للأمراض قد تكون موجودة دون أن تسبب تغيرًا واضحًا في الشكل أو الرائحة.

ومع ذلك، إذا أصبح الدجاج لزجًا بصورة غير طبيعية، أو ظهرت عليه تغيرات واضحة في اللون أو رائحة كريهة، فلا ينبغي استخدامه.

والأهم من ذلك هو الالتزام بمدة التخزين ودرجة الحرارة المناسبة، بدلًا من الاعتماد على اختبار الرائحة فقط.

ماذا أفعل إذا لن أطبخ الفراخ خلال يومين؟

إذا لم يكن من المخطط طهي الدجاج النيء خلال يوم أو يومين، فيفضل وضعه في الفريزر قبل انتهاء مدة حفظه الآمنة في الثلاجة.

وعند التجميد، يجب تغليف الدجاج جيدًا لمنع تسرب السوائل وحمايته من حروق التجميد، مع كتابة تاريخ التجميد على العبوة للمساعدة في تنظيم الأطعمة داخل الفريزر.

الطريقة الصحيحة لإذابة الفراخ المجمدة

عند الرغبة في طهي الدجاج المجمد، لا يفضل تركه على سطح المطبخ لساعات حتى يذوب.

والطريقة الأكثر أمانًا هي نقله من الفريزر إلى الثلاجة وتركه يذوب تدريجيًا، أو استخدام طرق سريعة وآمنة مثل الماء البارد أو الميكروويف وفق الإرشادات المناسبة، مع طهي الدجاج فور إذابته باستخدام الطريقة السريعة.

كم تستمر الفراخ المطهية في الثلاجة؟

تختلف مدة حفظ الدجاج المطهو عن الدجاج النيء. وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية عادةً بحفظ بقايا الدجاج المطهو في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام، بشرط تبريده ووضعه في الثلاجة خلال الوقت الآمن بعد الطهي.

ويفضل تقسيم الكمية الكبيرة إلى عبوات صغيرة حتى تبرد بصورة أسرع، بدلًا من وضع كمية كبيرة ساخنة في وعاء عميق.

أهم قاعدة عند تخزين الفراخ

لا تتركي الفراخ النيئة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، خاصة في الجو الحار، وبعد شرائها، يفضل نقلها إلى الثلاجة أو الفريزر في أسرع وقت ممكن.

كما يجب غسل اليدين والأدوات والأسطح التي لامست الدجاج النيء جيدًا، وعدم استخدام لوح التقطيع نفسه للأطعمة الجاهزة للأكل دون تنظيفه وتطهيره بصورة مناسبة.

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