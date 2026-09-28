وظائف وزارة العمل 2026 .. رواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الفنية في منطقة صلاح سالم بعمارات العبور بمحافظة القاهرة، ضمن نشرة الوظائف التي أصدرتها الوزارة خلال سبتمبر 2026، وتشمل الفرص تخصصات هندسية وفنية ومحاسبية، برواتب تبدأ من 12 ألف جنيه وتصل إلى 16 ألف جنيه، إلى جانب البدلات والمكافآت وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة، ويقتصر التقديم على سكان محافظة القاهرة، مع تحديد سن المتقدم بين 30 و35 عامًا، وفق التفاصيل المعلنة عن هذه الوظائف.

ما وظائف وزارة العمل 2026 المتاحة في القاهرة؟

تتضمن وظائف وزارة العمل 2026 المعلنة ضمن نشرة سبتمبر فرصًا في عدد من التخصصات الهندسية والفنية والمحاسبية، وتتنوع المؤهلات المطلوبة بحسب طبيعة كل وظيفة، مع تحديد عدد الوظائف والراتب والخبرة المطلوبة لكل تخصص.

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وتشمل الوظائف المعلنة 2 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس ميكاترونيكس، و2 محاسب عام، و2 فني كهرباء، و2 فني ميكانيكا، بينما تختلف شروط المؤهل والخبرة والراتب من وظيفة إلى أخرى، وفقًا للبيانات المعلنة عن الفرص المتاحة.

كم تصل رواتب وظائف وزارة العمل 2026؟

تبدأ الرواتب في الوظائف المعلنة من 12 ألف جنيه، بينما تصل إلى 16 ألف جنيه، مع وجود بدلات ومكافآت في بعض الوظائف، كما يختلف الراتب وفقًا للتخصص والخبرة وطبيعة الوظيفة.

ويبلغ راتب مهندس الميكانيكا 16000 جنيه، ويزيد بالبدلات والمكافآت، بينما يبلغ راتب مهندس الميكاترونيكس 16000 جنيه، ويزيد أيضًا بالبدلات والمكافآت.

أما وظيفة المحاسب العام، فيبلغ راتبها 12000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، بينما يبلغ راتب فني الكهرباء 12000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت، وكذلك يبلغ راتب فني الميكانيكا 12000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

ما تخصصات وظائف وزارة العمل 2026؟

تضم الوظائف المتاحة في القاهرة عددًا من التخصصات التي تستهدف الحاصلين على مؤهلات هندسية وتجارية وصناعية، وتأتي تفاصيل الوظائف وفقًا لما أعلنته وزارة العمل على النحو الآتي.

تتوافر 2 وظيفة مهندس ميكانيكا، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة، مع خبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب 16000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

كما تتوافر 2 وظيفة مهندس ميكاترونيكس، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة، مع خبرة 3 سنوات، ويبلغ الراتب 16000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

وتشمل الوظائف أيضًا 2 محاسب عام، ويشترط الحصول على بكالوريوس تجارة، بينما يبلغ الراتب 12000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

وتتضمن القائمة 2 فني كهرباء، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط صناعي، مع خبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب 12000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

وتشمل كذلك 2 فني ميكانيكا، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط صناعي، مع خبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب 12000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

ما شروط التقديم في وظائف وزارة العمل 2026؟

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الخاصة بالوظائف المعلنة، إذ تقتصر فرص العمل على سكان محافظة القاهرة فقط، كما يتراوح سن المتقدم بين 30 و35 عامًا.

وتتضمن الشروط أيضًا اختلاف الخبرات المطلوبة بحسب الوظيفة، بينما تتطلب الوظائف الفنية المعلنة توافر خبرة 5 سنوات في صيانة ضواغط الهواء، وفقًا لطبيعة الوظائف التي أعلنت عنها الشركة من خلال نشرة وزارة العمل.

ويحتاج المتقدم إلى مراعاة شرط الإقامة في القاهرة وشرط السن والخبرة والمؤهل الدراسي المحدد لكل وظيفة قبل التواصل بشأن فرصة العمل التي يرغب في التقدم إليها، حتى تتوافق بياناته مع الشروط المعلنة.

أين توجد وظائف وزارة العمل المعلنة؟

توجد الوظائف الجديدة بإحدى شركات الخدمات الفنية في منطقة صلاح سالم بعمارات العبور بمحافظة القاهرة، وهو مقر العمل المحدد للفرص الوظيفية الواردة في نشرة سبتمبر 2026.

ويستهدف الإعلان عددًا من التخصصات الهندسية والفنية والمحاسبية، مع تحديد شروط مختلفة بحسب طبيعة كل وظيفة، إلى جانب الرواتب المعلنة والبدلات والمكافآت المرتبطة ببعض الوظائف.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل 2026؟

أوضحت وزارة العمل أن الراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة يمكنهم التواصل عبر الرقم 01227845174، أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في صلاح سالم بعمارات العبور بمحافظة القاهرة، لاستكمال إجراءات التقديم.

وبذلك فإن طريقة التواصل الواردة في الإعلان تعتمد على الاتصال بالرقم المخصص للوظائف أو التوجه إلى مقر الشركة مباشرة، ولم يتضمن النص المعلن تفاصيل إضافية عن مستندات محددة يتعين تقديمها ضمن إجراءات التقدم لهذه الفرص.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة العمل 2026؟

لم يتضمن الإعلان الوارد في النص تفاصيل محددة عن قائمة أوراق أو مستندات بعينها مطلوبة للتقديم، ولذلك تقتصر البيانات المتاحة على شروط المؤهل والخبرة والسن والإقامة، إلى جانب طريقة التواصل مع الشركة واستكمال إجراءات التقديم.

ويتعين على الراغبين في التقدم مراعاة أن لكل وظيفة مؤهلًا وخبرة محددين، إذ يشترط لوظيفة مهندس ميكانيكا بكالوريوس هندسة وخبرة 5 سنوات، بينما تتطلب وظيفة مهندس ميكاترونيكس بكالوريوس هندسة وخبرة 3 سنوات، في حين تتطلب وظائف فني الكهرباء وفني الميكانيكا مؤهلًا متوسطًا صناعيًا وخبرة 5 سنوات.

ما تفاصيل وظائف المهندسين في القاهرة؟

تضم الوظائف المخصصة للمهندسين تخصصي الميكانيكا والميكاترونيكس، مع إتاحة 2 وظيفة لكل تخصص، ويبلغ الراتب في كل منهما 16000 جنيه، مع زيادة الراتب بالبدلات والمكافآت.

ويشترط لوظيفة مهندس الميكانيكا الحصول على بكالوريوس هندسة وخبرة 5 سنوات، بينما يشترط لوظيفة مهندس الميكاترونيكس الحصول على بكالوريوس هندسة وخبرة 3 سنوات، مع تطبيق شرط السن من 30 إلى 35 عامًا وشرط الإقامة في القاهرة.

ما تفاصيل وظائف المحاسبين والفنيين؟

تتضمن الوظائف المعلنة 2 محاسب عام، ويشترط الحصول على بكالوريوس تجارة، ويبلغ الراتب 12000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

كما تشمل 2 فني كهرباء و2 فني ميكانيكا، ويشترط لكل منهما الحصول على مؤهل متوسط صناعي وخبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب 12000 جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

وتندرج هذه الوظائف ضمن الفرص التي أعلنت عنها وزارة العمل في نشرة سبتمبر 2026، وتستهدف تخصصات مختلفة للعمل لدى شركة الخدمات الفنية الموجودة في صلاح سالم بعمارات العبور بمحافظة القاهرة.

ما أهم معلومات وظائف وزارة العمل 2026؟

تتضمن أبرز بيانات الإعلان توافر وظائف للمهندسين والمحاسبين والفنيين في شركة للخدمات الفنية بالقاهرة، برواتب تبدأ من 12 ألف جنيه وتصل إلى 16 ألف جنيه، مع اختلاف الراتب وفقًا للوظيفة والخبرة، ووجود بدلات ومكافآت لبعض الوظائف.

وتشمل الفرص 2 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس ميكاترونيكس، و2 محاسب عام، و2 فني كهرباء، و2 فني ميكانيكا، مع اشتراط أن يكون المتقدم من سكان القاهرة، وأن يتراوح سنه بين 30 و35 عامًا، إلى جانب متطلبات المؤهل والخبرة الخاصة بكل وظيفة.

ويمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الرقم 01227845174، أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في صلاح سالم بعمارات العبور بمحافظة القاهرة، لاستكمال إجراءات التقديم وفق التفاصيل المعلنة.