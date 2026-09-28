هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

أعرب هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، عن سعادته بالتعادل التاريخي مع كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف أخطأت في أزمة منتخب مصر الأخيرة.

وقال هشام يكن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن تعادل إريتريا مع كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027: «كان جميلًا أن نحقق الفوز في المباراة، وكنت عامل حسابي على هذا الأداء، وخضت مباراة بتقفيل دفاعي واللعب على الهجمات المرتدة. منتخب إريتريا حديث التكوين، واللاعبون لم يخوضوا مباريات دولية من قبل، وليس لديهم خبرة خوض المباريات».

وأضاف: «هناك لاعبون محترفون في منتخب إريتريا، ولكن في درجات ثانية وثالثة ورابعة في أوروبا».

وتابع: «اللقاء المقبل أمام جنوب أفريقيا مباراة صعبة، وإن شاء الله نحقق نتيجة جيدة، لدينا حارس مرمى ممتاز».

وأوضح: «لم يتواصل أحد معي بشأن ضم لاعبين من إريتريا إلى الدوري المصري، ولاعبو إريتريا يشبهون لاعبي الدوري المصري».

وعن أزمة منتخب مصر الأخيرة ورحيل محمد صلاح، قال يكن: «الأطراف كلها أخطأت، محمد صلاح قائد الفريق وأخلاقه عالية، وحقق ما لم يحققه أحد، وأتمنى أن تكون التصريحات التي تحدث على السوشيال ميديا لا تكون بهذا الشكل، وعلى جميع الأطراف ضبط النفس».

وأتم: «حسام حسن نجم كبير، وعلى الجميع أن يتحلى بالهدوء قبل مواجهة جنوب السودان».