وزير البترول: مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات التعدينية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعديني أكثر قدرة على جذب الاستثمارات العالمية، في ظل ما تتمتع به من إمكانات جيولوجية واعدة تمتد في مناطق واسعة بالصحراء الشرقية وسيناء، بما يفتح آفاقًا كبيرة أمام أعمال البحث والاستكشاف عن المعادن الأساسية.

إمكانات جيولوجية واعدة

وأوضح وزير البترول خلال انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتمتع بثروات وإمكانات جيولوجية إلى جانب توافر مصادر الطاقة والبنية الأساسية، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات، مؤكدًا أن هذه المقومات تعزز قدرة مصر على إقامة قطاع تعديني تنافسي وجاذب للاستثمارات.

منصة لعرض الفرص الاستثمارية

وأشار بدوي إلى أن منتدى مصر للتعدين يمثل منصة دولية مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي.

وأضاف أن المنتدى يتيح التواصل المباشر مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والتعدين، بما يدعم التعريف بالفرص المتاحة في القطاع.

إصلاحات لتهيئة مناخ الاستثمار

ولفت الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات وإجراءات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف أيضًا تشجيع إقامة الصناعات التحويلية التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة فرص العمل ودعم الصادرات.

وأكد أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري، وتدعم قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني.