وزير البترول: منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة.



وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدي مصر للتعدين 2026، أن 119 شركة تقدمت بعروض في مجال الاستثمار، وأن مصر وضعت إطارا تشريعيا يعزز قدرات الدولة في قطاع التعدين على أسس اقتصادية أكثر كفاءة.



وتابع وزير البترول، أننا نستهدف بالوصول إلى نصيب قطاع التعدين إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين" خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين، مؤكداً التزام مصر بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.



وتفقد الرئيس معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعددا من الشركات.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقام الرئيس بالتقاط صورة تذكارية مع المشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.