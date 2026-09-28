شيخ الأزهر: تيسير الخدمات القنصلية للطلاب الوافدين

استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج.

وأكد الإمام الأكبر حرص الأزهر الشريف على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، وتيسير أمورهم؛ بما يساعدهم على التركيز في تحصيل العلوم والمعارف، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يتأخر عن تقديم أوجه الدعم كافة لطلابه ومنسوبيه داخل مصر وخارجها.

جهود ملموسة في نشر الصورة الصحيحة للإسلام

من جهته، أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود ملموسة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف، وتفنيد الصور المغلوطة عنه، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش الإيجابي والسلام العالمي

واستعرض السفير حداد الجوهري لفضيلة الإمام الأكبر الجهود القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية لتيسير أمور طلاب الأزهر؛ المصريين والوافدين، والتي من أبرزها إنشاء مكتب للتصديقات بمدينة البعوث الإسلامية خلال الشهور المقبلة؛ تيسيرًا على الطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسة في الأزهر.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مكاتب التصديقات تعمل كمنصات مصغرة ومباشرة لوزارة الخارجية المصرية، يتم من خلالها تحقيق التواصل الفعال، ودراسة الشكاوى والطلبات، والعمل على معالجتها بصورة فعالة وفي أسرع وقت ممكن.