فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين كليات جامعة الأزهر حتى 2 أكتوبر

وافق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على إتاحة التقديم الإلكتروني لتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات للطلاب والطالبات الجدد، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التحويل وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستكمال دراستهم بالكليات المناسبة لهم.

من جانبه، أعلن الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات اعتبارًا من اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، على أن يستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل، من خلال المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.

شروط وضوابط التقديم

ويمكن للطلاب الراغبين في التقدم بطلب تقليل الاغتراب الدخول على الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/AzMigration2026

كما يمكن تقديم طلبات التحويل بين الكليات عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://azu.edu.eg/stdconv2026

وناشدت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات تقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات، سرعة التقدم خلال الفترة الزمنية المحددة، والالتزام بالمواعيد المعلنة، تجنبًا لفوات فرصة التقديم.

وأكدت الجامعة أهمية استكمال إجراءات التحويل في المواعيد المقررة، بما يساعد الطلاب على الانتظام في الدراسة وحضور المحاضرات بالكليات التي يتم التحويل إليها.