بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

عادت التركية خديجة أكباش، بطلة الإعلان الترويجي الخاص بالنجم المصري محمد صلاح، إلى الظهور مجددًا، بعدما نجحت في لفت الأنظار خلال مشاركتها في الإعلان الذي جسدت خلاله دور الأم بصورة نالت إعجاب المتابعين.

وحظيت أكباش باهتمام كبير من جانب الجماهير التركية، خاصة مشجعي نادي طرابزون سبور، قبل أن تتصدر المشهد مرة أخرى عقب زيارتها الأخيرة إلى مصر، والتي شهدت عددًا من الزيارات واللقطات المميزة.

خديجة أكباش تؤدي مناسك العمرة قبل زيارة مصر

ووفقًا لما ذكره موقع «61 ساعة» التركي، فإن خديجة أكباش حرصت على أداء مناسك العمرة قبل توجهها إلى مصر، لتبدأ بعدها جولة تضمنت زيارة عدد من الأماكن والمعالم الشهيرة.

ووصلت أكباش إلى مصر وسط استقبال حافل، حيث حظيت بترحيب من جانب عدد من محبيها، كما تمت استضافتها في أحد المطاعم الشهيرة، وحرصت على مشاركة جانب من تفاصيل زيارتها مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة أمام الأهرامات تثير تفاعل جماهير طرابزون

ومن أبرز اللقطات التي شاركتها خديجة أكباش خلال رحلتها إلى مصر، ظهورها برفقة زوجها أمام أهرامات الجيزة، حيث حرص الثنائي على التقاط صور تذكارية وهما يحملان وشاح نادي طرابزون سبور.

وأثارت الصور تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي التركي، التي تابعت تفاصيل زيارة أكباش باهتمام كبير، خاصة في ظل ارتباط اسمها بالإعلان الذي ظهر خلاله محمد صلاح.

ارتباط خاص بين طرابزون سبور ومحمد صلاح

وتأتي زيارة خديجة أكباش إلى مصر في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي تحظى بها بسبب علاقتها الدعائية السابقة بمحمد صلاح، الذي أصبح يحظى بشعبية واسعة بين جماهير طرابزون سبور منذ انتقاله إلى صفوف الفريق التركي.

وتفاعل مشجعو طرابزون سبور بشكل لافت مع صور أكباش من أمام الأهرامات، معتبرين أن ظهور وشاح النادي في واحدة من أشهر المعالم المصرية منح الزيارة طابعًا خاصًا، لتتحول رحلتها إلى مصر إلى حديث متداول بين جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي