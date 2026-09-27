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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتجاوز 195 مليون جنيه خلال أغسطس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن حجم الإنتاج والمبيعات من مناجم الواحات البحرية خلال شهر أغسطس 2026.

وأشارت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن إجمالي مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغ نحو 195.15 مليون جنيه خلال شهر أغسطس 2026.

استثمارات مستهدفة

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في موازنة العام المالي الجاري 2026-2027، استثمارات بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً.

 مؤشرات سنوية 

وتراجعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 42.67% خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أنها حققت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 400.19 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل صافي ربح بلغ 697.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وانخفضت المبيعات لتسجل 916.49 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

شركة الحديد والصلب للمناجم المحاجر القابضة المعدنية شركات قطاع الأعمال العام مبيعات مناجم الواحات البحرية

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