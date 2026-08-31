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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم تتجاوز 14مليون جنيه في يوليو 2026

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
علياء فوزى

 أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تقرير الإنتاج والمبيعات الخاص بشهر يوليو 2026.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها حققت إجمالي مبيعات نحو 14.51 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وجاء المبيعات من مناجم الواحات البحرية خلال الشهر.

استثمارات مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2026-2027.

وصدقت الجمعية على استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2026-2027 قدره 325.80 مليون جنيه.

​كما وافقت الجمعية، المنعقدة على اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً وفقاً للموازنة المعروضة.

مؤشرات سنوية 

وتراجعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال العام المالي الماضي، بنسبة 42.9% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 398.28 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 697.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

​وعلى صعيد الإيرادات (المبيعات)، حققت الشركة نحو 916.49 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 1.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

​وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى انخفاض مبيعات الشركة من خامات الحديد متوسطة وعالية الجودة؛ مشيرة إلى أنه جاري دراسة الفرص الاستثمارية لعمل قيمة مضافة للخامات المعدنية بالشركة بما يعظم الاستفادة من الخامات.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

الحديد والصلب للمناجم القابضة المعدنية شركات قطاع الأعمال العام مناجم الواحات البحرية المحاجر

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