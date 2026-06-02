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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع صافي أرباحها  بنسبة 47%  خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2026-2025.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 229.25 مليون جنيه خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026 مقابل أرباح بلغت 431.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

​وأظهرت المؤشرات المالية شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هبوطا في إيرادات/مبيعات الشركة لتسجل 530.68 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 834.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة بتراجع 36,4 %.

استثمارات مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026-2027.

وصدقت الجمعية على استهداف فائض للنشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2026-2027 قدره 325.80 مليون جنيه.

​كما وافقت الجمعية، المنعقدة على اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل بقيمة 157.60 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتياً وفقاً للموازنة المعروضة.

نشأة الشركة

وتعد الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481%من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

شركة الحديد والصلب للمناجم الحديد والصلب للمناجم المحاجر إيرادات مبيعات

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