قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك
دعاء ثاني أيام عيد الأضحى 2026 للرزق مستجاب.. أدعية يوم القر
الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية
تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى
الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك
أكسيوس: إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية
واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز
واشنطن تعلن إسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ غارات قرب مضيق هرمز
رسالة إلى ترامب.. زيلينسكي يطلب أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية
طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة
ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميا خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الجاري، بينما استقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 28 مايو 2026.

 

أسعار الحديد عالميًا 

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الرابع من مايو تباينًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار الخردة وخام الحديد وبعض المنتجات النهائية، في حين سجلت أسعار البيلت الروسي واللفائف الساخنة الروسية ارتفاعًا طفيفًا، وسط استمرار حالة الترقب وضعف الطلب في عدد من الأسواق العالمية ، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خردة الحديد HS1&2 (خليط 80:20) المصدّرة إلى تركيا مستوى 410 دولارات للطن CFR بانخفاض قدره 3 دولارات مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما تراجع خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 106 دولارات للطن CFR بانخفاض دولارين.

وفي سوق البيلت، ارتفعت أسعار البيلت الروسي إلى ما بين 485 – 490 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، في حين تراجعت أسعار البيلت الصيني إلى ما بين 475 – 480 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

بينما استقرت أسعار البيلت في تركيا (CFR ex-CIS) عند 505 – 510 دولارات للطن دون تغير يُذكر.

أما أسعار حديد التسليح التركي فقد سجلت ما بين 585 – 600 دولار للطن FOB بتراجع 3 دولارات. 

وانخفضت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 610 – 615 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي منتجات الصلب المسطح، ارتفعت أسعار لفائف الصلب الساخن الروسية إلى ما بين 530 – 535 دولارًا للطن FOB بزيادة 3 دولارات.

 بينما استقرت أسعار لفائف الصلب البارد الصينية سماكة 1 مم عند مستويات 580 – 590 دولارًا للطن FOB.
 

أسعار الحديد محليا 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38 ألف جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 28 مايو 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

 

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الحديد محليا سعر طن الحديد أسعار خردة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

معتمد جمال

صنع معجزة .. تجديد الثقة لـ معتمد جمال يربك الزمالك

حازم إمام

حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

ترشيحاتنا

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

كأس العالم

صدمة جديدة لمنتخب إيران في كأس العالم.. هل تدخل الجماهير أمريكا؟

إشارة شمسية

إشارة شمسية غامضة استمرت 19 يوماً كاملة وحيرت العلماء.. ما القصة؟

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد