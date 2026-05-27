تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

تواصل سيارة تويوتا كورولا 2026 حضورها القوي داخل السوق السعودي، باعتبارها واحدة من أكثر السيارات السيدان انتشارًا ضمن فئتها، خاصة مع اعتمادها على تنوع التجهيزات واختلاف خيارات المحركات.

وقد طرحت تويوتا الجيل الجديد من كورولا 2026 بعدة فئات متفاوتة من حيث المواصفات والتقنيات، فيما يبدأ سعرها الرسمي هناك من 79.350 ريال سعودي.

تصميم تويوتا كورولا 2026

يبلغ طول السيارة تويوتا كورولا 2026 نحو 4,630 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,780 مم، مع ارتفاع عند 1,455 مم، كما تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,700 مم، وتوفر كورولا سعة تخزين خلفية تبلغ 463 لترًا، أما وزن السيارة بدون ركاب فيتراوح بين 1,370 و1,375 كجم.

محرك وأداء تويوتا كورولا 2026

توفر تويوتا كورولا 2026 خيارًا يعتمد على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 119 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ، بينما تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 19.3 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 47 لترًا.

وضمن الفئات الأعلى، تقدم كورولا 2026 محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، بقوة تصل إلى 168 حصانًا وعزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي أيضًا، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 20.3 كم لكل لتر.

تويوتا كورولا 2026 الفئة الهجينة

تقديم تويوتا كورولا 2026 نسخة هجينة، حيث تأتي بمحرك بنزين سعة 1.8 لتر مدعوم بنظام هجين HEV، مع ناقل حركة E-CVT. وتبلغ القوة الإجمالية لهذه الفئة 121 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 142 نيوتن متر، وتحقيق معدل استهلاك منخفض للوقود يصل إلى 30.3 كم لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 43 لترًا.

أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

طرحت تويوتا كورولا 2026 في السعودية بعدة فئات من حيث التجهيزات والأسعار، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر 79.350 ريال، فيما تصل الفئة الثانية إلى 83.030 ريال.

أما الفئة الثالثة فتأتي بسعر 88.780 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الرابعة 83.605 ريال، والخامسة 87.055 ريال، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا، تتراوح الأسعار بين 94.300 و99.015 ريال، في حين تصل الفئة الأخيرة إلى 101.833 ريال.