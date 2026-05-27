زيلينسكي يوافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا

وافق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال زيلينسكي: “هذه العمليات ضرورية لجعل روسيا تشعر بأن استمرار الحرب ستكون له كلفة مباشرة وخسائر ملموسة”.

وأضاف زيلينسكي: قطاع النفط الروسي سيواصل التراجع إذا واصلت موسكو اختيار طريق الحرب، ونحتاج قرارات عاجلة لوقف الحرب في أوروبا".

وتابع زيلينسكي: من المهم أن تسمع الولايات المتحدة صوت أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: تعزيز حماية أوكرانيا من الصواريخ الباليستية سيزيد فرص نجاح الدبلوماسية، وأوكرانيا ستكون أكثر امتنانا لتحقيق سلام عادل وأمن مضمون".