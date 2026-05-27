بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم، عن انقطاع الكهرباء عن مناطق في 5 مقاطعات بسبب هجمات روسية جديدة، بواسطة الطائرات المسيرة والمدفعية.

وذكرت الوكالة الأوكرانية للأنباء أوكرينفورم أن التيار الكهربائي أنقطع عن مناطق في مقاطعات دونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وزابوروجيا، وسومي، وخاركيف، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح التي بدأت بالفعل، يتوقف استمرارها على الظروف الأمنية والجوية، خاصة وأن هذه المقاطعات تشهد عاصفة رعدية ورياحا قوية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم، بأن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارا بمؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.