"الدفاع الروسية": السيطرة على بلدتين في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف وتدمير 3 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه وغرانوف في مقاطعة خاركوف، وتدمير صاروخين من طراز "ستورم شادو".

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم / الأربعاء /، أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" سيطرت على بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف، فيما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية من السيطرة على بلدة فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" بريطانية الصنع تطلق من الجو، و5 قنابل موجهة، و285 طائرة مسيرة ثابتة الجناح.

وأضافت أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية حسّنت موقعها على طول خط الجبهة، وخسرت قوات كييف نحو 180 جنديًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة" ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبة قتال مشاة، وناقلة جنود مدرعة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و5 مركبات قتالية مدرعة، و18 مركبة، ومدفعين، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق صواريخ متعددة".

ولفتت الوزارة إلى تدمير ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و10 مركبات، و5 محطات حرب إلكترونية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية"، كما سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية على مواقع إستراتيجية متقدمة، ما أسفر عن مقتل نحو 190 جنديًا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز"سناتش" بريطانية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "نوفاتور"، و19 مركبة، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "إم 114" عيار 155 ملم.

وأشار البيان إلى مواصلة وحدات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمها في عمق دفاعات كييف، ملحقةً خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت إلى 285 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، حيث وقعت الخسائر بعدة مناطق في مقاطعة زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

ونوه البيان بأن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 165 جنديًا، و10 مركبات، ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "M101"عيار 105 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، فيما بلغت خسائر قوات كييف، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، نحو 340 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفعًا، ومحطة حرب إلكترونية.