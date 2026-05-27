حريق في مصنع تدوير بلاستيك بأسيوط

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، داخل مصنع لتدوير البلاستيك بمدينة الصفا الصناعية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها للمصانع المجاورة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق للسيطرة على الموقف ومنع انتشار النيران.



وبالفحص والمعاينة، تبين اشتعال النيران في كميات من المخلفات والمواد البلاستيكية داخل المصنع، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون تسجيل أي وفيات أو إصابات.



وجارٍ حصر الخسائر المادية والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.