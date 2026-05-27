قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: 6 آلاف وجبة ساخنة يوميا من مطعم المحروسة خلال عيد الأضحى
كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا
قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان
القبض على 7 رجال وسيدة يستغلون 9 أطفال في التسول بالقاهرة
مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن
حتى غروب الشمس هذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية
الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي
الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد أدائهم صلاة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: نحر الأضاحي بالمجازر الحكومية مجانا.. ومحاضر فورية للمخالفين بالشوارع

توافد المواطنين بالاضاحي على مجازر أسيوط
توافد المواطنين بالاضاحي على مجازر أسيوط
إيهاب عمر

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام سير العمل بالمجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من انتظام أعمال الذبح وتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان، تنفيذًا لخطة المحافظة للتيسير على الأهالي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المجازر الحكومية استقبلت المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لإجراء أعمال ذبح الأضاحي تحت إشراف الأطباء البيطريين، مع توفير أعمال النظافة والتطهير والتخلص الآمن من المخلفات أولًا بأول، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين على مدار أيام العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الميدانية لمنع الذبح العشوائي بالشوارع والميادين، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع التلوث البيئي، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن رؤساء المراكز يتابعون على مدار الساعة انتظام العمل داخل المجازر والوقوف على أي معوقات قد تواجه المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات للأهالي خلال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية بكافة القرى والمراكز.

وأضاف المحافظ أن الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية يسهم في الحفاظ على سلامة اللحوم وصحة المواطنين، فضلًا عن الحد من المظاهر العشوائية بالشوارع، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية والأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر لجهودهم المتواصلة خلال أجازة العيد.

العيد أجازة العيد سلامة اللحوم صحة المواطنين المظاهر العشوائية الأطباء البيطريين المجازر الحكومية عيد الأضحى المبارك تحرير المحاضر الحملات الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

سيد عبد الحفيظ وزياد أيوب

«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

عمر الساعي

عمر الساعي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

عائله أفشة

أفشة يحتفل بعيد الأضحى برفقة عائلته

نيمار

غياب مفاجئ لنيمار عن ودية مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم

بالصور

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد