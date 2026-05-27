محافظ أسيوط: نحر الأضاحي بالمجازر الحكومية مجانا.. ومحاضر فورية للمخالفين بالشوارع

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام سير العمل بالمجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من انتظام أعمال الذبح وتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان، تنفيذًا لخطة المحافظة للتيسير على الأهالي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المجازر الحكومية استقبلت المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لإجراء أعمال ذبح الأضاحي تحت إشراف الأطباء البيطريين، مع توفير أعمال النظافة والتطهير والتخلص الآمن من المخلفات أولًا بأول، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين على مدار أيام العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الميدانية لمنع الذبح العشوائي بالشوارع والميادين، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع التلوث البيئي، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن رؤساء المراكز يتابعون على مدار الساعة انتظام العمل داخل المجازر والوقوف على أي معوقات قد تواجه المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات للأهالي خلال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية بكافة القرى والمراكز.

وأضاف المحافظ أن الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية يسهم في الحفاظ على سلامة اللحوم وصحة المواطنين، فضلًا عن الحد من المظاهر العشوائية بالشوارع، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية والأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر لجهودهم المتواصلة خلال أجازة العيد.